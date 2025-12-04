Paola Iezzi il no a Robbie Williams e la maternità | Per la musica ho scelto di non avere figli

Dal due di picche rifilato a Robbie Williams all'avventura a X Factor, la cantante ha parlato dei momenti più importanti della sua vita e carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paola Iezzi, il no a Robbie Williams e la maternità: "Per la musica ho scelto di non avere figli"

Paola Iezzi: «I figli? Non li ho avuti per non dire addio alla mia carriera. La separazione con Chiara? Per anni non ci siamo parlate» - A poche ore dalla finale di X Factor che si svolge a Napoli giovedì 4 dicembre, la cantante ripercorre la sua carriera e ... ilmessaggero.it scrive

Paola Iezzi: «Ho scelto di non avere figli per non lasciare la carriera. Uno dei miei fidanzati mi chiese di mettere su famiglia, mi sono sentita in prigione» - A poche ore dalla finale di X Factor che si svolge a Napoli giovedì 4 dicembre, la cantante ripercorre la sua carriera ... Si legge su msn.com

