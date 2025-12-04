Paola Iezzi | Ho scelto di non avere figli per non rinunciare alla musica

“Ho scelto di non avere figli perché sapevo che” se ne avessi avuti “avrei dovuto smettere di fare questo mestiere”. Lo confida Paola Iezzi durante un’intervista nel corso del podcast Bsmt, condotto da Gianluca Gazzoli. “Se avessi potuto donare questa cosa a qualcun altro che non lo può fare, l’avrei fatto, perché io ho scelto di non averne”, spiega la cantante, che da due anni veste anche i panni di giudice del talent X Factor. “So quanto è difficile per alcune coppie che non riescono ad averne e quanto sia complicato il percorso che porta alcune donne a dover accettare di non poterne avere”. “Però – continua – per me è stata una scelta, perché sapevo che avrei dovuto smettere di fare questo mestiere. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Paola Iezzi: “Ho scelto di non avere figli per non rinunciare alla musica”

