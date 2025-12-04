Paola Iezzi | A X Factor la musica ha più spazio che ad Amici Spiazzati dall'addio di Agnelli lui e Gabbani diversi

Paola Iezzi si racconta a Fanpage a poche ore dalla finale di X Factor 2025 e tira le somme sull'ultima edizione, che l’ha vista tornare al tavolo dei giudici per il secondo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Xfactor: Paola Iezzi ai nostri microfoni #stiletvcampania #canale78 #xfactor #paolaiezzi - facebook.com Vai su Facebook

#Musica - Paola Iezzi e "Iezz We Can!!!" Vai su X

X Factor 2025 Rob-Paola Iezzi si impennano in quota vittoria. Achille Lauro e Gabbani ko... - Il podio e le previsioni della finale - X Factor 2025 celebra la finale di Napoli in diretta dalle 21 su Sky, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su TV8: per il secondo anno consecutivo è l'affascinante cornice di Piazza Plebiscito ... Come scrive affaritaliani.it

Paola Iezzi: «X Factor? Mi ha dato un nome e un cognome. Chiara? Dovevamo stare lontane. "Vamos a bailar" bocciato a Sanremo» - Paola Iezzi racconta la sua esperienza come giudice di X Factor a "Stories" di "Sky TG24". Lo riporta leggo.it

Finale di X-Factor 2025, intervista ai giudici e a Giorgia: “Città meravigliosa e pubblico caloroso. Siamo molto amici” - Finale di X Factor 2025, intervista ai giudici e a Giorgia: "Città meravigliosa e pubblico caloroso". Si legge su superguidatv.it

Chi vince X Factor 2025? Scopri chi è il favorito tra i finalisti - Scopri tutti i dettagli su finalisti, ospiti e curiosità sull'ultima puntata del programma. Come scrive tag24.it

X Factor, stasera la finale: chi si gioca la vittoria (e come) - X Factor 2025 arriva alla finale: come l'anno scorso si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli, con una diretta sia canali e piattaforme a pagamento di Sky, dalle 21, sia in chiaro sul canale 8. Scrive rockol.it

Paola Iezzi: “Ora il buio non mi fa più paura” - La cantante si racconta a Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24, tra la passione per la musica, nata e cresciuta fin da quando era bambina, al legame artistico e personale con la sorella Chiara. Scrive tg24.sky.it