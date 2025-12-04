Pantone svelato il colore dell’anno 2026

Pantone, come da tradizione, ha svelato il colore dell’anno 2026. Si tratta dell’ 11-4201, conosciuto come Cloud Dancer. Come spiegato sui canali social, si tratta di «un alto neutro bianco la cui presenza aerata agisce come un sussurro di calma e pace in un mondo rumoroso. PANTONE 11-4201 Cloud Dancer simboleggia un’influenza calmante in una società che riscopre il valore della riflessione tranquilla». E ancora: «Un bianco blindato intriso di serenità, invita al vero relax e alla concentrazione, permettendo alla mente di vagare e alla creatività di respirare.In movimento e in pausa, Pantone Color of the Year 2026, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer va alla deriva tra luce ed eterea, una calma viva che invita al rinnovamento, alla visione in serenità e al rilascio creativo». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pantone, svelato il colore dell’anno 2026

