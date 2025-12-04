Panettone fatto per bene di Emergency | nel Brindisino 5 punti vendita
BRINDISI - Come ogni tradizione che si rispetti anche quest’anno dal 5 all’8 dicembre torna nelle piazze di tutta Italia il “Panettone fatto per bene” di Emergency per sostenere il lavoro dell’ong nei Paesi in guerra. Il dolce tipico di Natale sarà in vendita per tutto il weekend dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
