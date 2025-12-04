Pane & Trita a Lonato del Garda | cosa aspettarsi dal nuovo locale in stile bottega italiana anni ’60

A Lonato del Garda è arrivato Pane & Trita, un’insegna che riporta alla luce l’anima delle botteghe italiane degli anni ’60: quei negozi sotto casa dove si conoscevano tutti per. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it

Lonato del Garda: Pane &amp; Trita e l’enogastronomia italiana - Pane & Trita, il nuovo format di enogastronomia, ha aperto le sue porte a Lonato del Garda, arricchendo l'offerta di food & wine nella zona. Lo riporta gardanotizie.it

Quando la trattoria incontra la bottega: il modello ibrido di Pane &amp; Trita - Pane & Trita nasce con l’intento di recuperare un modo di stare a tavola legato alla quotidianità italiana: quello del negozio di alimentari sotto casa e delle trattorie di quartiere, dove il pasto ... Come scrive italiaatavola.net

Sul lago ha aperto il nuovo ristorante Pane&amp;Trita: è il primo nel Bresciano - Nella nuova apertura gardesana si respira l'atmosfera di una grande bottega italiana, si legge in una nota, un omaggio agli alimentari degli anni '60: "Appena varcata la soglia, l'ospite viene accolto ... bresciatoday.it scrive

Pane&amp;Trita e l’atmosfera della Grande Bottega italiana - Pane&Trita, l'insegna creata nel gennaio 2015 a Seregno da Pabel Ruggiero, ha aperto a Lonato del Garda il suo quarto ristorante Pane&Trita ovvero recupero della tradizione declinata in un format ... Segnala gdoweek.it

Pane &amp; Trita. Storia di un format nato a Seregno e arrivato a Milano - Aprire un locale richiedeva già allora una certa dose di coraggio, ma con la formula giusta si poteva sperare tranquillamente di conquistare il proprio pubblico, ... Riporta gamberorosso.it

