Pane fresco, ad Agrigento, anche per il giorno dell'Immacolata. Il sindaco della città dei Templi, Franco Micciché, ha derogato alla regola della chiusura domenicale prevista per il 7 dicembre. Si potrà quindi panificare e l'indomani, giorno festivo dedicato all'Immacolata Concezione, gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Pane fresco anche per l'Immacolata, Micciché deroga alla chiusura domenicale