Pane fresco anche per l' Immacolata Micciché deroga alla chiusura domenicale

Pane fresco, ad Agrigento, anche per il giorno dell'Immacolata. Il sindaco della città dei Templi, Franco Micciché, ha derogato alla regola della chiusura domenicale prevista per il 7 dicembre. Si potrà quindi panificare e l'indomani, giorno festivo dedicato all'Immacolata Concezione, gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

