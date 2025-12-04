Panathlon Settant’anni di cultura sportiva Presentati tutti gli eventi celebrativi

"Il Panathlon rappresenta un esempio, essendo un’associazione che si occupa della valorizzazione dello sport a 360 gradi, cioè di quella che possiamo definire “l’agenzia educativa” per eccellenza, fonte di benessere per tutte le età, cominciando dai giovani". Così l’assessore comunale allo sport Pierluigi Vossi ha introdotto la presentazione, ieri a Palazzo dei Priori, degli eventi celebrativi dei 70 anni del Panathlon a Perugia. Con lui il presidente del Panathlon Club Perugia Luca Ginetto e il direttore generale della Fondazione Perugia Fabrizio Stazi. Ginetto non ha nascosto la sua emozione ("guidare il Club verso questo storico traguardo è motivo di orgoglio e responsabilità") e raccontato gli eventi in programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Panathlon Settant’anni di cultura sportiva. Presentati tutti gli eventi celebrativi

