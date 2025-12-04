Pam e test del carrello nuovo caso | Mascara nascosto in busta di castagne Sospesa cassiera con 36 anni di esperienza

Fornacette (Pisa), 4 dicembre 2025 – Un altro test del carrello da parte di Pam Panorama. Lo fa sapere la Filcams Cgil di Pisa in una nota. A fine ottobre una cassiera con 36 di esperienza, impiegata nel superstore di Fornacette in provincia di Pisa, aveva ricevuto una lettera di contestazione per l’ormai noto “test del carrello”. Rea, sottolinea il sindacato, di non aver notato un mascara nascosto in una busta di castagne, stamani, 4 dicembre, è stata sanzionata ricevendo una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 10 giorni. Una sanzione, oltre la quale – sottolinea ancora la Cgil Pisa – c’è solo il licenziamento . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pam e test del carrello, nuovo caso: “Mascara nascosto in busta di castagne”. Sospesa cassiera con 36 anni di esperienza

