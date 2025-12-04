Palmoli la famiglia del bosco resta divisa | il Tribunale si riserva ma spuntano nuovi elementi

Valutati nuovi elementi, ma i minori per ora restano in comunità. La giornata, attesa e blindata dai media davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, si è chiusa in un nulla di fatto. Almeno per ora. I figli della coppia anglo-australiana che viveva isolata nel casolare nel bosco di Palmoli non torneranno ancora a casa. «Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo nel ricongiungimento. Abbiamo fornito elementi nuovi e utili, ma per ora non possiamo dire nulla» – ha dichiarato l’avvocata Danila Solinas, letteralmente sommersa da microfoni e telecamere all’ingresso del palazzo di giustizia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Palmoli, la famiglia del bosco resta divisa: il Tribunale si riserva, ma spuntano nuovi elementi

