Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana femminile di pallanuoto verso i Campionati Europei 2026, primo grande appuntamento della prossima stagione in programma a Funchal dal 26 gennaio al 5 febbraio. Il Setterosa si radunerà ad Ostia dal 16 al 23 dicembre per il secondo collegiale in preparazione della rassegna continentale. Il calendario delle azzurre prevede anche un test match da disputare il 28 dicembre al Centro Federale di Avezzano contro la Cina. Sono 24 nel complesso le giocatrici convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo per questo secondo raduno, mentre lo staff sarà completato dagli assistenti tecnici Mino Di Cecca e Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, i fisioterapisti Federica Ancidei e Giorgio Peresempio, i medici Pietro Jansiti e Chiara Lodoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, le convocate dell’Italia per il secondo collegiale ad Ostia verso gli Europei 2026