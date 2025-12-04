Palinsesti Nove e Real Time festività 2025 2026

Nove e Real Time, i due principali canali in chiaro di Warner Bros. Discovery, hanno definito i palinsesti per le festività 20252026. Ecco i principali appuntamenti in programma nel periodo natalizio. Sul Nove arriva Il Natale dei Tesori di Cash or Trash. Amadeus cerca spettatori sotto l’albero per il suo The Cage – Prendi e Scappa, ma non sarà il solo protagonista durante le festività sul Nove. Dopo il successo in preserale (dove proseguirà dal 5 gennaio), Cash or Trash torna in prima serata con due speciali dal titolo Cash or Trash – Il Natale dei Tesori, in onda martedì 23 e lunedì 29 dicembre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Palinsesti Nove e Real Time, festività 2025/2026

LA PROGRAMMAZIONE DELLE FESTE WARNER BROS. DISCOVERY 2025 Sul NOVE le feste diventano un concentrato di emozioni, intrattenimento e grandi serate da vivere insieme. Dal 6 dicembre, ogni sabato alle 21:30, arriva "UN FILM SOTTO L'ALBE

