Palermo ritrovato senza vita l’uomo scomparso | intervento del Soccorso alpino

Una lunga giornata di ricerche si è conclusa nel peggiore dei modi sul Monte Pellegrino. L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 8, quando il 118 ha attivato il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico su richiesta dei vigili del fuoco, già impegnati insieme ai carabinieri nella ricerca di un uomo che aveva manifestato intenti suicidi. Ricerche dal crinale fino al “Paretone”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

