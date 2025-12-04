Palermo ritrovato senza vita l’uomo scomparso | intervento del Soccorso alpino

Feedpress.me | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lunga giornata di ricerche si è conclusa nel peggiore dei modi sul Monte Pellegrino. L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 8, quando il 118 ha attivato il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico su richiesta dei vigili del fuoco, già impegnati insieme ai carabinieri nella ricerca di un uomo che aveva manifestato intenti suicidi. Ricerche dal crinale fino al “Paretone”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

