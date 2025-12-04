Palazzo Trifiletti a rischio crollo imminente | il Comune obbliga i proprietari a metterlo in sicurezza
È disabitato da trent’anni, inagibile e pericolante dal lontano 1995. Dopo l’incendio divampato lo scorso 25 novembre, i rilievi fotografici e le ultime perizie hanno certificato il pericolo di crollo imminente dello storico Palazzo Trifiletti. E oggi, giovedì 4 dicembre, la sindaca di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
