Pagelle Inter Venezia segnano tutti i francesi | Diouf e Thuram dominanti!

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Venezia, i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida dell’ottavo di finale di Coppa Italia 202526. Finisce qui Inter Venezia, risultato finale di 5 a 1 nel match valevole per l’ottavo di finale di Coppa Italia: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Finisce in trionfo per l’Inter a San Siro. I nerazzurri superano di slancio gli ottavi di finale di Coppa Italia travolgendo il Venezia con un netto 5-1, staccando così il pass per i quarti dove affronteranno la vincente della sfida tra Roma e Torino. È stata una serata a forti tinte transalpine per la squadra guidata da Cristian Chivu, trascinata dai suoi talenti francesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Venezia, segnano tutti i francesi: Diouf e Thuram dominanti!

