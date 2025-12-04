Pagelle Inter Venezia i TOP e FLOP del match di Coppa Italia

Pagelle Inter Venezia: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Chivu ha avuto la meglio sui lagunari San Siro ha vissuto Inter Venezia, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 202526. La squadra di Cristian Chivu ha ospitato quella di Giovanni Stroppa, protagonista in Serie B. Ecco i voti dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Inter Venezia, i TOP e FLOP del match di Coppa Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

Le pagelle del match fra Pisa Sporting Club e Inter #SerieA #PisaSC #inter - facebook.com Vai su Facebook

? #Calhanoglu, altro errore! #Lautaro non impressiona, #Bisseck il migliore: pagelle #Inter Vai su X

Inter-Venezia 5-1, le pagelle: Esposito (7) primo centro al Meazza, Thuram (8) redivivo con doppietta, Diouf (7,5) rivelazione. - L’Inter di Cristian Chivu bagna il debutto stagionale in Coppa Italia con una vittoria per 5- Riporta msn.com

Pagelle Inter Venezia, i TOP e FLOP del match di Coppa Italia - La squadra di Chivu ha avuto la meglio sui lagunari San Siro ha vissuto Inter Venezia, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Ita ... Scrive calcionews24.com

Inter-Venezia, le pagelle - Chivu, solo notizie positive nella notte dei rientri e degli esperimenti: da Diouf a Thuram, fioccano i 7 - Un po' di normalità a poco più di un mese dalla tragica mattinata di Fenegrò per il portiere spagnolo, subito coinvolto in costruzione dai compagni ... Scrive msn.com

Pagelle di Inter-Venezia 5-1: Diouf apre, Thuram e Bonny chiudono. E segna pure Pio Esposito - 1 i top e flop del match: troppo nerazzurro per gli arancioneroverdi. Si legge su sport.virgilio.it

Inter-Venezia 5-1, le pagelle: Thuram (7) torna al gol, Esposito (7) primo sigillo a San Siro - I nerazzurri hanno chiuso la pratica dopo appena mezz'ora, con le reti di Diouf (la prima in Italia), ... Secondo msn.com

Inter-Venezia, le pagelle di CM: Diouf è una sorpresa, Bonny implacabile - I nerazzurri dominano il match e iniziano a vedere i primi ottimi segnali anche da Luis Henrique. Da msn.com