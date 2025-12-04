Pagelle Inter Venezia Corriere dello Sport duro con Sucic Le valutazioni del quotidiano

Inter News 24 Pagelle Inter Venezia: i voti del Corriere dello Sport, cattivo con Sucic per l’intervento sbagliato sul gol segnato dai lagunari. La netta vittoria dell’Inter contro il Venezia in Coppa Italia ha offerto diverse conferme e alcune piacevoli sorprese all’interno della rosa guidata da Cristian Chivu, in un match che ha messo in risalto tanti protagonisti. Le pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport raccontano una serata in cui i nerazzurri hanno combinato qualità, intensità e una ritrovata concretezza sotto porta, registrando anche qualche punto da migliorare. Thuram dominante: voto altissimo, la doppietta certifica il ritorno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Venezia, Corriere dello Sport duro con Sucic. Le valutazioni del quotidiano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le pagelle di #InterVenezia 5-1: superlativo #Thuram (8) con la doppietta che chiude i giochi! Serata magica per i giovani: prime gioie per #Diouf (7,5) e #Esposito (7), bene anche #Bonny (7). Tutti promossi per #Chivu (7): convincono anche #Frattesi (6 - facebook.com Vai su Facebook

#InterVenezia, le pagelle di CM: Diouf è una sorpresa, Bonny implacabile calciomercato.com/liste/inter-ve… #Inter #Venezia #CoppaItalia Vai su X

Inter-Venezia 5-1, cronaca e tabellino: doppio Thuram, segnano Diouf, Pio e Bonny - 1, cronaca e tabellino: doppio Thuram, segnano Diouf, Pio e Bonny ... sport.sky.it scrive

PAGELLE E TABELLINO INTER-VENEZIA 5-1: Diouf indemoniato, grandi segnali da Thuram. Luis Henrique sprecone - Venezia: da Diouf e Luis Henrique a Frattesi e Pio Esposito top e flop della sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia ... Come scrive calciomercato.it

Pagelle CdS - Diouf dà una spallata alla diffidenza, Thuram il migliore, Sucic in ombra - Tanti bei voti per i nerazzurri sul Corriere dello Sport, con Sucic unico bocciato. Secondo msn.com

Pagelle Inter-Venezia, CdS: "Thuram, il calvario è alle spalle". C’è un’insufficienza - L’analisi del quotidiano delle prestazione dei calciatori nerazzurri dopo la gara contro il Venezia, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Riporta msn.com

Inter-Venezia 5-1, le pagelle: Esposito (7) primo gol al Meazza, Thuram (8) redivivo con doppietta, Diouf (7,5) rivelazione - L’Inter di Cristian Chivu bagna il debutto stagionale in Coppa Italia con una vittoria per 5- Scrive msn.com

Pagelle di Inter-Venezia 5-1: Diouf apre, Thuram e Bonny chiudono. E segna pure Pio Esposito - 1 i top e flop del match: Diouf alla sua prima gioia, poi Esposito, Thuram (doppietta) e Bonny. Secondo sport.virgilio.it