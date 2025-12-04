Pagelle Inter-Venezia 5-1 Diouf galoppa | Frattesi e Thuram incisivi
Tutto troppo facile per l’Inter, che nella serata di oggi 3 dicembre ha battuto con un netto 5-1 il Venezia. Con questo risultato, i nerazzurri sono riusciti a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dando prova di voler lottare su ogni fronte. Una prestazione che ha dato ulteriori certezze a Cristian Chivu, che ha vinto sperimentando con l’undici titolare dando spazio a chi aveva giocato poco in questo avvio di annata. Scopriamo insieme le pagelle della Beneamata. Pagelle Inter. Martinez 6: Impreciso con i piedi ma fra i pali è inoperoso. Non può nulla sulla rete di Sagrado.. Bisseck 6. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
