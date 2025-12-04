Pagelle Europei nuoto 2025 | l’Italia si esalta con le staffette Curtis trascinatrice

PAGELLE EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA LUBLINO 2025 TERZA GIORNATA. COSTANZA COCCONCELLI 6: Bene al mattino, quando la sua nuotata sembrava scorrere leggera e le sensazioni erano discrete, ma in semifinale si spegne troppo presto. La virata non è efficace, il ritorno è faticoso e il crono rimane lontano dal personale. Una giornata a due facce che conferma una condizione non ottimale. ANITA GASTALDI 7,5: Doppio personale e una semifinale affrontata con coraggio, arrivando a sfiorare la finale per soli due centesimi. Si apre per lei una dimensione nuova, fatta di consapevolezza tecnica e solidità mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

