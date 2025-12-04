PAGELLE E TABELLINO LAZIO-MILAN 1-0 | Noslin cambia tutto Zaccagni punisce Leao che flop

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 202526 Sarri e Leao (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Mandas 6 Marusic 6,5 Gila 7 Romagnoli 7 Pellegrini 6. Dal 71? Tavares 6 Guendouzi 6,5 Vecino 6. Dal 57? Dele-Bashiru 6 Basic 6,5 Isaksen 6 Castellanos 5,5. Dal 57? Noslin 7 Zaccagni 7 All.: Maurizio Sarri 7 La Lazio gioca la solita prestazione di cuore ma anche di testa, di tattica anche se non sempre con qualità. Di pericoli offensivi non ne crea tantissimi, ma Basic e Isaksen firmano i più importanti. La Lazio vuole di più questa vittoria, la cerca, la brama e la merita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-MILAN 1-0: Noslin cambia tutto, Zaccagni punisce. Leao che flop

