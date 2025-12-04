Pagelle discesa Beaver Creek 2025 | Odermatt impeccabile Paris fa ben sperare
PAGELLE DISCESA LIBERA BEAVER CREEK 2025. Marco Odermatt 10: il voto è soprattutto per come ha tracciato le curve sul ripido. Semplicemente perfetto. L’elvetico è stato formidabile in quel tratto di pista, rifilando almeno quattro decimi a tutti gli avversari tra il primo ed il secondo intermedio (25 secondi di gara). Una prestazione fenomenale e che lo proietta ancora di più ad essere il favorito per il superG di domani, con il chiaro obiettivo di fare poi tripletta con il gigante di domenica. Ryan Cochran-Siegle 8: il pubblico di casa festeggia con il secondo posto dell’americano, che sfrutta al meglio il pettorale basso e conclude a 30 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
