Pagelle discesa Beaver Creek 2025 | Odermatt impeccabile Paris fa ben sperare

Oasport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PAGELLE DISCESA LIBERA BEAVER CREEK 2025. Marco Odermatt 10: il voto è soprattutto per come ha tracciato le curve sul ripido. Semplicemente perfetto. L’elvetico è stato formidabile in quel tratto di pista, rifilando almeno quattro decimi a tutti gli avversari tra il primo ed il secondo intermedio (25 secondi di gara). Una prestazione fenomenale e che lo proietta ancora di più ad essere il favorito per il superG di domani, con il chiaro obiettivo di fare poi tripletta con il gigante di domenica. Ryan Cochran-Siegle 8: il pubblico di casa festeggia con il secondo posto dell’americano, che sfrutta al meglio il pettorale basso e conclude a 30 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

pagelle discesa beaver creek 2025 odermatt impeccabile paris fa ben sperare

© Oasport.it - Pagelle discesa Beaver Creek 2025: Odermatt impeccabile, Paris fa ben sperare

Argomenti simili trattati di recente

pagelle discesa beaver creekPagelle discesa Beaver Creek 2025: Odermatt impeccabile, Paris fa ben sperare - PAGELLE DISCESA LIBERA BEAVER CREEK 2025 Marco Odermatt 10: il voto è soprattutto per come ha tracciato le curve sul ripido. Lo riporta oasport.it

pagelle discesa beaver creekSci, Discesa Beaver Creek: Odermatt torna dominante e mette tutti in fila, ma Paris convince e chiude sesto - Sci, Coppa del Mondo maschile, Discesa Beaver Creek: dopo l'uscita in gigante a Copper Mountain torna subito alla vittoria Marco Odermatt. Riporta sport.virgilio.it

pagelle discesa beaver creekSci Alpino: Marco Odermatt vince la discesa libera di Beaver Creek 2025 - Odermatt trionfa nella discesa di Beaver Creek su una Birds of Prey accorciata: neve difficile, vento e tracciato impegnativo mettono alla prova i discesisti ... Segnala discoveryalps.it

pagelle discesa beaver creekLIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara interrotta, spaventosa caduta per Aznoh - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20. Lo riporta oasport.it

pagelle discesa beaver creekCoppa del Mondo, Marco Odermatt domina la discesa libera di Beaver Creek - Siegle e di sessantanove centesimi il norvegese Sejersted ... Da sportmediaset.mediaset.it

pagelle discesa beaver creekDiretta discesa Beaver Creek/ Streaming video Rai: ecco la Birds of Prey! (CdM sci, oggi 4 dicembre 2025) - Diretta discesa Beaver Creek streaming video Rai: primo appuntamento stagionale in Coppa del Mondo per questa specialità, sulla Birds of Prey. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Discesa Beaver Creek