Paesi terreno di caccia | immobiliaristi e logistiche asfaltano i piccoli comuni in Lombardia

Milano. 4 dicembre 2025 – Il 35 per cento del consumo di suolo in Lombardia è concentrato nel due per cento dei Comuni. Una sproporzione ad alto impatto, anche perché sono soprattutto i Comuni di piccole e medie dimensioni a essere terreno di caccia di operatori economici, che hanno bisogno di sviluppare il proprio piano imprenditoriale (con annessa costruzione) in tempi rapidi. In assenza di un quadro legislativo chiaro e prescrittivo, il livello comunale è quello dove la discrezionalità che informa l’azione amministrativa è più suscettibile alle pressioni dei gruppi immobiliari. Lo ricorda Legambiente Lombardia in vista della Giornata mondiale del Suolo promossa dalla Fao per domani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

