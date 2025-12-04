Paesi sicuri | ecco la nuova lista Immigrati | colpo-Fdi tutto ribaltato

Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Sono alcuni dei paesi di origine sicura inseriti nell'elenco Ue grazie ai voti della maggioranza "Venezuela", ribattezzata "maggioranza Meloni", formata dall’asse Ppe, Ecr e Patrioti. Un colpaccio del premier, visto che l'inserimento nell’elenco di Nazioni come Bangladesh ed Egitto smentisce la sinistra. La stessa sinistra che ha gridato allo scandalo quando si era paventata l’ipotesi di rimpatriare nei loro Paesi d’origine gli illegali egiziani e bangladesi presenti in Italia. "Con l’approvazione delle modifiche al patto su Migrazione e Asilo oggi in Commissione Libe, siamo a una svolta importante sul tema dei rimpatri - ha spiegato co-presidente dei conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

