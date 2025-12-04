Paesi sicuri e droni per Frontex Cosa sta facendo l’Ue contro le immigrazioni irregolari

Il Parlamento europeo, recependo gli impulsi italiani, compie un passo significativo verso un nuovo approccio al tema migratorio. La Commissione Libe infatti ha approvato il dossier sulla lista Ue dei Paesi terzi di origine sicura. Si tratta di un’azione concreta che va nella direzione auspicata dalla modifica del regolamento 20241348 per quanto riguarda l’istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell’Unione. In questo modo non solo si passerà ad una gestione dei flussi sottratta al controllo della criminalità organizzata, ma al contempo l’Unione europea sospenderà le preferenze commerciali per i Paesi che non collaborano ai rimpatri dei migranti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Paesi sicuri e droni per Frontex. Cosa sta facendo l’Ue contro le immigrazioni irregolari

