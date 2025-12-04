Padroni delle staffette! Italia da urlo nella 4×50 sl mista | oro e record del mondo!

E sono tre! La Nazionale italiana di nuoto si esalta in questi Europei 2025 di nuoto in vasca corta nelle prove a squadre. Dopo aver conquistato gli ori nella 4×50 stile libero maschile e nella 4×50 mista mixed ieri, il terzo sigillo è arrivato nella 4×50 stile libero mista nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia). Una super prestazione per i nostri portacolori, perché il tutto è stato accompagnato dalla scritta “WR”. Il quartetto tricolore, infatti, ha stabilito il nuovo record del mondo di 1’27?26, andando a migliorare il precedente limite della Francia dei Mondiali di Melbourne del 2022 (1’27?33). 🔗 Leggi su Oasport.it

