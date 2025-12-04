Padova-Cesena settore ospiti chiuso | nuova stretta dopo Venezia
Di divieto in divieto. La gara dell’8 dicembre all’Euganeo porta con sé un’altra restrizione per la tifoseria ospite. Dopo lo stop imposto per la sfida con il Venezia, arriva un nuovo divieto: la curva Nord, quella per intendersi che dovrebbe ospitare i supporter del Cesena resterà chiusa. Una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
I tifosi del Cesena contro il divieto di trasferta a Padova. La Curva Mare: “Sabato saremo a Villa Silvia a caricare la squadra” - facebook.com Vai su Facebook
Prelazione Padova-Cesena riservata ai titolari MyPadova! padovacalcio.it/prelazione-pad… Vai su X
Padova-Cesena, altro divieto di trasferta per i tifosi avversari: i dettagli - Il Calcio Padova informa i propri tifosi che, la prevendita dei biglietti per l’incontro casalingo di serie B tra Padova e Cesena, in programma lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio ... Si legge su padovasport.tv
Padova-Cesena, trasferta vietata ai tifosi romagnoli - Il Calcio Padova informa che, in vista della gara col Cesena in programma lunedì 8 dicembre (ore 15) allo stadio 'Euganeo', su. tuttob.com scrive
Calcio Padova, niente deroga per aumentare i posti all'Euganeo in vista del match con la Clodiense: nel settore ospiti solo 16 biglietti venduti - Su tutta la questione prova a fare chiarezza l'assessore allo sport Diego Bonavina: «La procedura seguita in simili occasioni prevede che il Padova faccia la richiesta di ampliamento al Comune, ... Segnala ilgazzettino.it
Serie B. Cesena-Modena, attesi 14mila tifosi. Ci sarà anche Aiello - Nella passata stagione in occasione di Cesena- Scrive ilrestodelcarlino.it