Pacchetto aiuti Ucraina Crosetto | nel 26 provvedimento per difesa
Sugli aiuti militari a Kiev, la premier Meloni conferma che il decreto sarà varato entro la fine dell’anno, mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ascoltato questa mattina dalle Commissioni Difesa di Camera e Senato. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A poche ore dal Cdm che avrebbe dovuto avere all'ordine del giorno il decreto (poi saltato) sugli aiuti all'Ucraina, il leader forzista garantisce che il nuovo pacchetto verrà approvato entro fine anno - facebook.com Vai su Facebook
A poche ore dal Cdm che avrebbe dovuto avere all'ordine del giorno il decreto (poi saltato) sugli aiuti all'Ucraina, il leader forzista garantisce che il nuovo pacchetto verrà approvato entro fine anno Vai su X
Crosetto al Copasir: il 12° pacchetto di aiuti all’Ucraina entra nel vivo - Un decreto secretato in arrivo entro la settimana Martedì 2 dicembre il ministro della Difesa Guido Crosetto ha illustrato al Copasir il dodicesimo pacchett ... Lo riporta infodifesa.it
Aiuti all’Ucraina, la maggioranza si divide. Scontro tra Borghi e Crosetto, così l’Italia rischia di perdere credibilità - Borghi, filtrato dalla riunione del Copasir dell’altro ieri, fa pensare che il trend positivo di Giorgia Meloni nasconda livori interni alla ... Riporta ilriformista.it
Armi a Kiev, a Palazzo Chigi slitta il decreto-proroga: le perplessità della Lega sui nuovi aiuti - Il provvedimento scompare dai provvedimenti all'ordine del giorno in Consiglio dei ministri. Segnala corriere.it
Crosetto al Copasir, presentato un nuovo decreto sugli aiuti all'Ucraina - Nel corso di un'audizione durata circa un'ora e mezza il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha illustrato al Copasir il nuovo pacchetto - Scrive ansa.it
Salvini contro l'invio di armi all'Ucraina, Crosetto lo gela: "Assurdo non continuare ad aiutare Kiev" - Scontro nel governo sull'invio di aiuti militari all'Ucraina, il ministro Guido Crosetto contro il vicepremier Matteo Salvini ... Lo riporta virgilio.it
Crosetto al Copasir, presentato nuovo decreto aiuti Ucraina - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Segnala giornaledibrescia.it