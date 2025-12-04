Ottimo prezzo per OnePlus 13R | ribasso di oltre 200€ listino e prezzo più basso di sempre

OnePlus 13R crolla a 459€ su eBay con Snapdragon 8 Gen 3, display OLED 120Hz e batteria 6000 mAh. Scopri l'offerta imperdibile del top di gamma OnePlus. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Ottimo prezzo per OnePlus 13R: ribasso di oltre 200€ (listino) e prezzo più basso di sempre

