Ostia Margherita Welyam e Raffaele Biondo sospesi dal PD
L’assessora all’ambiente Valentina Prodon non è stata sfiduciata, come avrebbe voluto l’opposizione municipale. Ma quella votazione ha comunque prodotto delle conseguenze nella maggioranza.Il voto di sfiduciaMargherita Welyam, capogruppo del partito in municipio X, e il consigliere Raffaele. 🔗 Leggi su Romatoday.it
