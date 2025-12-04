L’assessora all’ambiente Valentina Prodon non è stata sfiduciata, come avrebbe voluto l’opposizione municipale. Ma quella votazione ha comunque prodotto delle conseguenze nella maggioranza.Il voto di sfiduciaMargherita Welyam, capogruppo del partito in municipio X, e il consigliere Raffaele. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Ostia, Margherita Welyam e Raffaele Biondo sospesi dal PD