Ostia Film Festival Italiano | al via la quinta edizione tra omaggi anteprime e formazione

Ostia, 4 dicembre 2025 – Al via la Quinta Edizione di OFFI, Ostia Film Festival Italiano, una rassegna che omaggia diverse forme d'arte del nuovo cinema italiano e di genere, con tematiche diverse: musica, videoclip, teatro, serie web tv. Un omaggio anche ad artisti, registi e ai grandi del cinema. La direzione artistica è affidata a Francesca Piggianelli, Presidente dell'associazione culturale Romarteventi. OFFI è stato patrocinato nelle scorse edizioni dalla Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Panalight e ha ottenuto il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.