Ostia Film Festival Italiano | al via la quinta edizione tra omaggi anteprime e formazione
Ostia, 4 dicembre 2025 – Al via la Quinta Edizione di OFFI, Ostia Film Festival Italiano, una rassegna che omaggia diverse forme d’arte del nuovo cinema italiano e di genere, con tematiche diverse: musica, videoclip, teatro, serie web tv. Un omaggio anche ad artisti, registi e ai grandi del cinema. La direzione artistica è affidata a Francesca Piggianelli, Presidente dell’associazione culturale Romarteventi. OFFI è stato patrocinato nelle scorse edizioni dalla Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Panalight e ha ottenuto il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Il programma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
Anna, ti aspetta AL CINEMA. Per introdurre il film che è il suo debutto alla regia, Monica Guerritore incontrerà gli spettatori in una serie di proiezione speciali. Scopri le nuove date: * Ostia, 25 novembre, ore 18:00 e ore 20:00 | Cineland: Intervista e Q&A dopo - facebook.com Vai su Facebook
OFFI - Ostia Film Festival Italiano - Da mercoledì 20 a venerdì 22 dicembre a Ostia si celebra l’arte cinematografica con la terza edizione di OFFI, Ostia Film Festival italiano. Si legge su romatoday.it
Teatro del Lido, «Ostia Film Festival» al via la terza edizione: anteprime, docufilm e videoclip - Ostia Film Festival Italiano, rassegna diretta da Francesca Piggianelli e Giampietro Preziosa che rende omaggio al cinema nazionale in tutte le sue forme con un ... Scrive roma.corriere.it
Grande successo per la Terza Edizione di OFFI – Ostia Film Festival Italiano al Teatro del Lido di Ostia - A Ostia si è celebrata l’arte cinematografica con la terza edizione di OFFI, Ostia Film Festival italiano. Da corrieredellosport.it
Al via la terza edizione di Offi Ostia Film Festival Italiano - Da mercoledì 20 a venerdì 22 dicembre a Ostia c'è la terza edizione di Offi, Ostia Film Festival italiano. Come scrive ansa.it
Grande successo per la Terza Edizione di OFFI - A Ostia si è celebrata l’arte cinematografica con la terza edizione di OFFI, Ostia Film Festival italiano. Come scrive rainews.it
Terza Edizione OFFI "Ostia Film Festival italiano” - Conto alla rovescia per la terza edizione di Ostia film festival italiano, una rassegna che omaggia diverse forme d'arte del cinema italiano, con la proiezione di cortometraggi, documentari, videoclip ... Come scrive rainews.it