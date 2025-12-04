Ossa e teschio trovati in via Vallescura | identificati i resti umani

Si è finalmente riusciti a risalire all’identità dei resti umani ritrovati il 28 aprile 2024 nel bosco di via Vallescura, sui colli della città. Le ossa e il teschio rivenuti casualmente da un passante sono di Stefano Bertusi, 64 anni, che nel 2015 scomparve da Villa Baruzziana, una clinica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Ossa e teschio trovati in via Vallescura: identificati i resti umani

