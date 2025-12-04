Ospedali in tilt servizi rallentati per un guasto informatico in tutta la Lombardia
Un guasto informatico a livello regionale sta rallentando in queste ore l’erogazione dei servizi dell’ASST Valtellina e Alto Lario, che avvisa l’utenza della possibilità di ritardi e disservizi sia negli ospedali sia negli sportelli territoriali. L’anomalia, segnalata questa mattina, interessa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Traffico rallentato in entrambe le direzioni a seguito di un incidente avvenuto tra un'auto e un mezzo pesante sulla SS36 nel tratto Tra Desio San Giorgio e Desio Nord. -- Incidente sulla Valassina: traffico in tilt e donna in ospedale https://www.monzatoday.it/cro - facebook.com Vai su Facebook