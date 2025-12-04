Ospedali di Roma maxi scambio di proprietà | il governo accelera sul Bambino Gesù al Forlanini
Uno scambio di proprietà, tra Stato e Regione, che dà il via libera alla riorganizzazione degli ospedali romani. Al centro l’Umberto I, l'ex Forlanini e il Bambino Gesù. La commessione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento dei relatori al decreto Economia che prevede uno scambio di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
