Ospedali attenti alla salute delle donne | Lugo Ravenna e Faenza confermano il Bollino Rosa
Anche quest’anno gli ospedali della Romagna (Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini) sono stati premiati dalla Fondazione Onda, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, con il Bollino Rosa, per il biennio 2026-2027, durante la cerimonia svoltasi al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi confermata tra gli ospedali più attenti alla salute femminile, con tre Bollini Rosa #Careggi #CareggiNotizie #BolliniRosa #FondazioneOnda Vai su X
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi confermata tra gli ospedali più attenti alla salute femminile, con tre Bollini Rosa Anche per il biennio 2026-2027, Careggi ottiene il prestigioso riconoscimento dei tre Bollini Rosa della Fondazione Onda ETS, confe - facebook.com Vai su Facebook
Ospedali attenti alla salute delle donne: Lugo, Ravenna e Faenza confermano il Bollino Rosa - Il riconoscimento viene assegnato agli ospedali impegnati, in tutte le regioni italiane, nella promozione della medicina di genere, distinguendosi per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, d ... Come scrive ravennatoday.it
Incetta di Bollini Rosa in Bergamasca: il riconoscimento biennale di Fondazione Onda premia ospedali attenti alla salute delle donne - Premiate le eccellenze ospedaliere per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, e per la promozione di percorsi ottimizzati in ottica di ge ... Scrive bergamonews.it
Riconoscimento del bollino rosa per la salute femminile negli ospedali - Il Bollino Rosa è un riconoscimento che sottolinea l’importanza della salute femminile all’interno del sistema sanitario italiano. Scrive tuobenessere.it
Tre Bollini Rosa ai 5 ospedali dell'Ulss 3 Serenissima - Tutti e cinque i presidi ospedalieri dell'Ulss 3 Serenissima hanno conseguito quest'anno i tre Bollini Rosa, il massimo riconoscimento della Fondazione Onda che premia gli ospedali più attenti alla sa ... Lo riporta ansa.it
Fondazione Onda conferma 6 Bollini Rosa agli ospedali di Verona - Fondazione Onda conferma il massimo riconoscimento (3+3) agli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma per il biennio 2026- Si legge su veronaoggi.it
Bollino Rosa 2026-2027: Riconoscimenti per gli Ospedali Eccellenti nella Salute Femminile - Il Bollino Rosa riconosce e premia gli ospedali che forniscono servizi sanitari specializzati per le donne, contribuendo attivamente alla promozione dell'uguaglianza in ambito sanitario. Lo riporta tuobenessere.it