Ospedali a misura di donna | per Maggiore Vaio e Santa Maria nuovi bollini rosa

Nuova conferma per i tre ospedali di Parma e provincia che anche per il biennio 2026- 2027 hanno ottenuto il riconoscimento nazionale del “Bollino rosa”. Assegnato dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulle malattie della donna e di genere), il riconoscimento premia le strutture. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ospedali a misura di donna: per Maggiore, Vaio e Santa Maria nuovi bollini rosa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scopri il nuovo network degli ospedali con il Bollino Rosa 2026-2027!? Oggi vi presentiamo la nuova rete di Ospedali a misura di donna, che si distingue per l’impegno nell’offrire percorsi e servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie fem - facebook.com Vai su Facebook

Ospedali liguri a “misura di donna”, due bollini rosa al nosocomio di Lavagna buff.ly/yrlhhlb Vai su X

Ospedali a misura di donna: per Maggiore, Vaio e Santa Maria nuovi bollini rosa - Tre premi all’ospedale di Parma e due ciascuno a Fidenza e Borgotaro per l’offerta di servizi dedicati alle principali patologie femminili e non solo ... Segnala parmatoday.it

Ospedali a misura di donna, Fondazione Onda premia 29 strutture siciliane - Un risultato che restituisce l’immagine di un territorio in cui l’attenzione alla salute delle donne sta diventando sempre più diffusa e strutturata. Secondo ilsicilia.it

Ospedali a misura di donna. All’IFO confermati 3 Bollini Rosa - Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Regina Elena e San Gallicano, riconosciuti ospedali a misura di donna fin dalla prima edizione dell’iniziativa della Fondazione Onda. Lo riporta quotidianosanita.it

Il “Frangipane – Bellizzi” si conferma ospedale a misura di donna con il Bollino Rosa di Fondazione Onda - Un approccio alla salute orientato al genere con percorsi dedicati e un’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi e cura destinati alla popolazione femminile. Come scrive irpinianews.it

C'è un ospedale 'a misura' di donna, premiate con il bollino rosa 370 strutture - Il riconoscimento ai centri per la promozione della medicina di genere, che si sono distinti per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e ... Da repubblica.it

Un ospedale a misura di donna, riconoscimento per il San Giovanni di Dio di Agrigento - Il presidio ospedaliero di Agrigento fra le strutture di eccellenza nazionale per la qualità dei servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo ... Scrive grandangoloagrigento.it