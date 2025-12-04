Ospedale Sant' Anna approvato lo scorporo dalla Città della salute

4 dic 2025

Con il voto favorevole di quest'oggi, 4 dicembre, la Regione Piemonte ha compiuto, dopo molte polemiche e innumerevoli commissioni, il passaggio tanto atteso: lo scorporo dell'ospedale Sant'Anna dall'azienda ospedaliera-universitaria Città della salute e della scienza di Torino. Dal primo gennaio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

