Ospedale Sant' Anna approvato lo scorporo dalla Città della salute
Con il voto favorevole di quest'oggi, 4 dicembre, la Regione Piemonte ha compiuto, dopo molte polemiche e innumerevoli commissioni, il passaggio tanto atteso: lo scorporo dell'ospedale Sant'Anna dall'azienda ospedaliera-universitaria Città della salute e della scienza di Torino. Dal primo gennaio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
140 studenti al Sant'Anna per scoprire le professioni sanitarie e socio sanitarie Si è svolta la mattina del 2 dicembre, nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna, la giornata di orientamento “I giovani e le professioni socio sanitarie”, organizzata da Asst Lariana e - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Onda ha assegnato 3 Bollini Rosa all’Ospedale Sant’Anna di #Torino per il biennio 2026-2027, durante la cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute. Link alla notizia: shorturl.at/WvcBN Vai su X
Ospedale Sant'Anna, approvato lo scorporo dalla Città della salute - Dal 2026 unione con il Regina Margherita Con il voto favorevole di quest'oggi, 4 dicembre, la Regione Piemonte ha compiuto, dopo molte ... torinotoday.it scrive
Via libera all'accorpamento dell'ospedale Sant'Anna con il Regina Margherita - L'assessore Riboldi: "Svolta strategica per la sanità piemontese. Riporta torinoggi.it
Scorporo del Sant’Anna: proteste e scontro in aula, ma la Regione tira dritto - Presidio delle mediche contro la scissione da Città della Salute: “Danneggia le donne”. Segnala torino.repubblica.it
Regina Margherita e Sant’Anna, iniziata la discussione in Aula - È iniziata la discussione in Consiglio Regionale sulla proposta di deliberazione della Giunta per l’accorpamento del Presidio Sant’Anna all’Azienda ospedaliera Infantile Regina Margherita. Da rainews.it
Voto in Regione sullo scorporo del Sant’Anna, la rettrice Prandi: “L’università è stata ignorata” - Oggi il Consiglio regionale si esprime sull’accorpamento con il Regina Margherita e il distacco da Città della salute. Scrive torino.repubblica.it
Regina Margherita-Sant’Anna, verso l’accorpamento. E poi la candidatura a Irccs - Approvato la delibera che formalizza la richiesta al Consiglio regionale di dar vita alla nuova azienda ospedaliera. Segnala quotidianosanita.it