Osho | Zerocalcare? Se non era ricco e famoso a ‘Più Libri Più Liberi’ pure con Goebbels

(Adnkronos) – "Se Zerocalcare non era già ricco e famoso, a 'Più libri Più liberi' c'annava pure se c'era Goebbels". E' la battuta fulminante di Federico Palmaroli in arte Osho, che sui social ironizza così sulla decisione, annunciata ieri via Instagram, di Zerocalcare di non presenziare alla fiera romana 'Più Libri Più Liberi', data la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

