Oscar Piastri non si sbilancia | Team order ad Abu Dhabi? Non so davvero cosa ci si aspetti da me…
Oscar Piastri sa di avere pochissime chance, ma non avrà nulla da perdere. L’australiano lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, illuminato dalla luce dei riflettori, andremo ad assegnare il titolo, con tre piloti ancora in lizza e il nativo di Melbourne che mantiene una flebile fiammella di speranza. L’umore, come si è visto dopo Lusail, però, è sotto i tacchi. Davanti a tutti c’è e rimane Lando Norris che si presenta all’atto conclusivo del campionato con 408 punti contro i 396 di Max Verstappen (-12) ed i 392 proprio di Oscar Piastri (-16). 🔗 Leggi su Oasport.it
