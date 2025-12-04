Orrore a Prato denunciati abusi sessuali durante trattamenti abusivi di idrocolonterapia

Prato, 4 dicembre 2025 – Interventi di idrocolonterapia eseguiti abusivamente e accompagnati da condotte di violenza sessuale ai danni di alcune pazienti. È l’inquietante scenario ricostruito dalla procura di Prato ed emerso in uno studio in via del Castagno 90, nel cuore della città, dove un uomo di 53 anni, ex guardia giurata, avrebbe praticato tali trattamenti. Le accuse di violenza sessuale, la denuncia di una donna. Le indagini della Squadra mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Prato, hanno portato il giudice per le indagini preliminari a emettere un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti dell’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orrore a Prato, denunciati abusi sessuali durante trattamenti (abusivi) di idrocolonterapia

