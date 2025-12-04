Orro e compagne senza pietà | troppo Fenerbahce per Novara in Champions
Alessia è bravissima, Fedorotseva e Vargas sono scatenate: le turche vincono facile 3-0 in Piemonte e vanno al comando della pool B con due successi in altrettanti incontri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Doppia vittoria nel weekend per Cami e compagne Sabato per 3-1 e domenica per 3-2 sul campo delle Queenseis Kariya Per Cami arrivano altri 50 punti divisi tra i due match SV-League #VictorinaHimeji - facebook.com Vai su Facebook
Iata: utili d’oro per le compagnie, forte crescita del traffico. Nel 2023 in Cina viaggi aerei più che raddoppiati rispetto al 2022 - Quest’anno i profitti globali dei vettori saranno superiori a quelli accumulati nel 2023. Da ilsole24ore.com