Ariete. La settimana porta un intreccio di impegni familiari e professionali che rischia di aumentare la pressione quotidiana, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività. La Luna del fine settimana mette in luce piccole tensioni legate alla gestione dei parenti, ma la vostra energia resta forte e ben canalizzata. Riuscirete a portare a termine tutto ciò che avete in programma, ottenendo anche risultati migliori del previsto. Giovedì 11, con l’ultimo quarto di Luna in Vergine e un Mercurio finalmente collaborativo, il vostro cielo si apre a una fase più brillante. Un viaggio con la persona amata o con gli amici potrebbe portare leggerezza e nuove emozioni, specialmente se avete bisogno di staccare dalla routine. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Oroscopo di Branko settimana 5 -11 Dicembre 2025: Previsioni Complete per Tutti i Segni