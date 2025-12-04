Oroscopo completo di oggi giovedì 4 dicembre 2025 | previsioni per tutti i segni
Giornata di piccoli snodi e decisioni pratiche: il cielo di oggi invita a mettere ordine, scegliere priorità e lasciare andare ciò che crea rumore inutile. In amore conta il tono con cui dici le cose, nel lavoro vince chi è concreto ma flessibile. E sì: anche i dettagli "banali" possono fare la differenza. Ecco l'oroscopo .
