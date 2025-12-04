Oro e record mondiale per la 4×50 sl mixed agli Europei in vasca corta
LUBLINO (POLONIA) (ITALPRESS) – Arriva il terzo oro per la spedizione azzurra agli Europei in vasca corta di Lublino. E ancora una volta il timbro lo mette una staffetta: nella terza giornata di gare in Polonia capolavoro del quartetto formato da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis, che tocca in 1'27?26 e conquista il titolo continentale nella 4×50 stile mixed con tanto di record del mondo. A completare il podio Ungheria e Olanda. “E' stata una figata, incredibile, ci ho creduto fino alla fine anche se ho fatto un'uscita terribile, ma sono contenta”, esulta Sara Curtis, mentre Silvia Di Pietro ammette: “E' stato un sogno, ci speravamo, è stato un'emozione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Gianni Ranalletta. . Il progetto da record mondiale che ha trasformato Via del Corso in un mega schermo LED: Saverio Ceravolo, il tecnico delle 550.000 luci, racconta tutto! #viadelcorso #curiosita #Roma #GianniRanalletta #Natale2025 - facebook.com Vai su Facebook
Oro e record mondiale per la 4×50 sl mixed agli Europei in vasca corta - LUBLINO (POLONIA) (ITALPRESS) – Arriva il terzo oro per la spedizione azzurra agli Europei in vasca corta di Lublino. Lo riporta iltempo.it
Europei nuoto 25m: Italia oro e record mondo nella 4x50 sl mista - Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis volano nella staffetta 4x50 stile libero mista agli Europei in vasca corta di ... Da sport.quotidiano.net
Nuoto, Europei in vasca corta: Italia oro con record del mondo nella 4x50 sl mista - Oro e record del mondo per l’Italia nella staffetta 4x50 stile libero mixed agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Secondo repubblica.it