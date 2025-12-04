Ornella Vanoni la nipote Camilla la ricorda e omaggia | VIDEO

Camilla, la nipote di Ornella Vanoni, le ha voluto fare una dedica speciale, intonando la sua canzone Senza fine: il video è semplice ma emozionante L'articolo Ornella Vanoni, la nipote Camilla la ricorda e omaggia VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ornella Vanoni, la nipote Camilla la ricorda e omaggia | VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Corriere della Sera. . L'aveva già intonata al funerale della nonna Ornella Vanoni, morta a 91 anni lo scorso 21 novembre. Dopo averle dedicato qualche parola, con la voce rotta, aveva cantato «Senza Fine», come ultimo saluto all'amata donna. Ora, accomp - facebook.com Vai su Facebook

Milano omaggia Ornella Vanoni Vai su X

Ornella Vanoni, il commovente ricordo della nipote Camilla: le dedica Senza fine - Nel filmato postato sui social, Camilla interpreta “Senza Fine”, uno dei brani più amati del repertorio della nonna. Da rainews.it

Ornella Vanoni, la dedica della nipote che canta "Senza fine". Chi è Camilla Ardenzi e l'eredità d'anima della nonna - Camilla Ardenzi ha trasformato il lutto in musica: in un video pubblicato su Instagram, la nipote di Ornella Vanoni canta "Senza fine" in un prato, con un fiore in mano, e ... Si legge su leggo.it

Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, incanta cantando "Senza fine". La dedica virale sui social - La nipote di uno dei simboli della musica italiana ha condiviso sui social nelle scorse ore un video in cui omaggia la ... Da msn.com

Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, canta «Senza fine»: il toccante omaggio sui social - Roma, 04 dicembre 2025 "Una parte di te dentro e con me senza fine, Grazie", Camilla Ardenzi, figlia di di Cristiano, unico figlio di Ornella Vanoni, omaggia la nonna scomparsa, cantando la sua ... Segnala msn.com

Chi è Camilla Ardenzi? Età, vita privata, dove vive la nipote di Ornella Vanoni - A volte le storie più affascinanti non sono quelle sotto i riflettori, ma quelle che restano ai margini, avvolte da una sorta di libertà difficile da incasellare. Segnala alphabetcity.it

La nipote di Ornella Vanoni canta “Senza fine” in onore della nonna. Il video - Camilla Ardenzi ricorda la nonna, Ornella Vanoni, interpretando la canzone scritta per lei da Gino Paoli e pubblica il video su Instagram ... Riporta tg.la7.it