Ornella Vanoni la nipote Camilla la omaggia interpretando Senza fine

Milano, 4 dicembre 2025 – "Una parte di te dentro e con me senza fine, grazie". Con queste parole, Camilla Ardenzi ha accompagnato un video postato sul suo profilo Instagram, nel quale canta il brano scritto nel 1961 da Gino Paoli, uno dei grandi amori della cantante milanese. La canzone ebbe un enorme successo, diventando uno dei pezzi più noti dell'artista. La nipote di Ornella Vanoni omaggia la zia Un successo.'Senza fine'. Senza fine fu pubblicato nel settembre 1961 sul 45 giri 'Senza fineSe qualcuno ti dirà'. Successivamente fu proprio Gino Paoli a inciderlo sul 45 giri 'Gli innamorati sono sempre soliSenza fine'.

