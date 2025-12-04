Orgogliosa di quello che abbiamo fatto Mogherini si dimette dal Collegio d' Europa
L'ex Alta Rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, si dimette da rettrice del Collegio d'Europa. "In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti - dichiara in una nota pubblicata sul sito del Collegio - ho deciso di dimettermi dalla carica di rettrice del Collegio d'Europa e di direttrice dell'Accademia Diplomatica dell'Unione Europea". Mogherini si dice "certa che la comunità del Collegio, nei nostri tre campus, proseguirà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi 5 meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grato per la fiducia, la stima e il supporto che studenti, docenti, personale e Alumni del Collegio e dell'Accademia mi hanno dimostrato e mi stanno dimostrando. 🔗 Leggi su Iltempo.it
