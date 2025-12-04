Ore 14 sera anteprima casi Garlasco e altri con Milo Infante

La programmazione serale di Rai 2 propone un approfondimento sui casi di cronaca più discussi e complessi, con un focus particolare sul delitto di Garlasco e sugli sviluppi investigativi più recenti. La trasmissione Ore 14 Sera mette in luce dettagli inediti e analisi approfondite, dando spazio anche a nuovi elementi processuali e alle evoluzioni delle indagini. La selezione di ospiti esperti e le testimonianze raccolte contribuiscono a offrire un quadro completo e aggiornato sugli eventi trattati. approfondimenti e aggiornamenti sul delitto di garlasco. le novità sulle indagini e le prove genetiche.

Ore 14 Sera, colpo di scena su Garlasco: il movente e il DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi - puntata ricca di novità con Milo Infante: dalle foto inedite, alle indiscrezioni choc sulla perizia di Albani. Da libero.it

Ore 14 Sera, Milo Infante su Garlasco: enigma scontrino, DNA e perizie informatiche. Le ultime news - In attesa dell'udienza del 18 dicembre, sono ancora tanti i nodi da sciogliere sulla morte di Chiara Poggi: se ne parla stasera su Rai 2 con Milo Infante. Secondo libero.it

Ore 14 Sera, Garlasco: il Dna sulle unghie di Chiara Poggi è troppo degradato per ribaltare la sentenza di Stasi? Le anticipazioni - Su Rai 2 il giovedì è appuntamento fisso con Milo Infante e con il suo talk di approfondimento e inchiesta, Ore 14 Sera. Lo riporta msn.com

Frizioni e questioni di professionalità: ecco perché Roberta Bruzzone ha lasciato il programma “Ore 14” - I retroscena della decisione della criminologa di interrompere la sua collaborazione con il programma di Milo Infante ... Lo riporta iodonna.it

Anticipazioni “Ore 14 Sera”, puntata del 13 novembre 2025: Milo Infante passa in seconda serata - Milo Infante ci porta ancora una volta a parlare del caso più misterioso degli ultimi anni, quello che riguarda la morte della giovane Chiara Poggi, di cui spesso si è ... Si legge su alfemminile.com

Delitto di Garlasco/ Anticipazioni Ore 14 Sera: “Sta per arrivare una bufera su una nuova persona” - Il delitto di Garlasco al centro della puntata di Ore 14 Sera, con Milo Infante che anticipa una nuova bufera su un personaggio della vicenda A Ore 14 Sera, in programma su Rai 2 dalle ore 21:20 di ... Secondo ilsussidiario.net