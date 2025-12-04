Ora che ca**o faccio per rilassarmi? Disdico l’abbonamento | fan di Friends furiosi con Netflix La serie cult verrà cancellata dalla piattaforma

Una vera e propria ondata di proteste online. I fan di “ Friends “, una delle serie tv più amate degli ultimi anni, sono sul piede di guerra dopo che hanno scoperto che le puntate cult non saranno più visibili in Italia. Dal 30 dicembre infatti “Friends” così come “The Big Bang Theory ” lasceranno Netflix a causa della scadenza dei diritti di licenza. Lo riferiscono diversi media, tra cui il The Guardian. Oltre all’Italia, anche Svizzera, Regno Unito, Germania e Sud Africa dovranno dire addio alle sitcom dopo circa un decennio. Secondo il The Independent, Friends è la serie più rivista di Netflix. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Ora che ca**o faccio per rilassarmi? Disdico l'abbonamento": fan di "Friends" furiosi con Netflix. La serie cult verrà cancellata dalla piattaforma

"Ora che ca**o faccio per rilassarmi? Disdico l'abbonamento": fan di "Friends" furiosi con Netflix. La serie cult verrà cancellata dalla piattaforma - Dal 30 dicembre le amatissime sitcom non saranno più disponibili sulla piattaforma.

