Arezzo, 4 dicembre 2025 – Il linguaggio della sicurezza e della solidarietà entra in classe grazie al progetto “BLSD a Scuola”, promosso dall ’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo, dalla Scuola Aliotti e dal Centro di Formazione Etrusco. L’iniziativa si svolgerà martedì 10 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, nei locali dell’istituto Aliotti e vedrà protagonisti le studentesse, gli studenti e il personale scolastico interessato, che saranno accompagnati in un percorso semplice ma decisivo: imparare cosa fare nei primi minuti in caso di arresto cardiaco e come utilizzare correttamente un defibrillatore semiautomatico (DAE). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Opi, progetto “Blsd a scuola” alla Aliotti di Arezzo