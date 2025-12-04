Operato d’urgenza lotta per la vita Ansia nella famiglia di Meghan Markle

La notizia del nuovo ricovero di lui ha attraversato l’oceano in poche ore, riportando l’attenzione su una vicenda familiare che da anni accompagna la vita pubblica della duchessa del Sussex. L’uomo, che si trova nelle Filippine, è stato trasferito d’urgenza in un grande ospedale del Paese dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni, circostanza che ha reso necessario un immediato intervento chirurgico. Secondo la stampa americana, la situazione sarebbe stata così critica da richiedere il ricovero diretto in terapia intensiva. Da Meghan Markle per ora nessuna presa di posizione. Il quadro clinico descritto dai familiari lascia intuire una situazione complessa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it